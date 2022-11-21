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На пожаре в Бурятии пострадали четыре человека

На пожаре в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Среди пострадавших два ребёнка

20 ноября в 22:22 в селе Саяны Окинского района Бурятии загорелся жилой дом. Жильцы самостоятельно потушили возгорание, однако пострадали сами. Четыре человека получили ожоги и отравление продуктами горения.

- В Окинскую центральную районную больницу поступили двое взрослых и двое детей. 39-летняя женщина получила ожог лица, рук и ног 45%, 37-летний мужчина - ожог лица, ладоней второй - третьей степени, пятилетний мальчик и двухлетняя девочка - ожоги туловища и конечностей 10-15%, - сообщает «Ока-инфо.24/7».

На место происшествия выезжали дознаватель и участковый.

пожар

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