Улан-удэнка убила сожителя из-за оскорблений

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Конфликт произошёл на фоне распития алкоголя



50-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Следствием и судом установлено, что днём 14 июля женщина распивала алкогольные напитки с сожителем в квартире дома на улице Приречная. Вскоре на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ответ на оскорбления женщина схватила нож и с силой нанесла им удар в верхнюю часть бедра сожителя.



От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.



Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.





