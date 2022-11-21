Конфликт произошёл на фоне распития алкоголя
50-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Следствием и судом установлено, что днём 14 июля женщина распивала алкогольные напитки с сожителем в квартире дома на улице Приречная. Вскоре на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ответ на оскорбления женщина схватила нож и с силой нанесла им удар в верхнюю часть бедра сожителя.
От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.
Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнка убила сожителя из-за оскорблений
Происшествия, Фото:
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