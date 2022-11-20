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В Бурятии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

В Бурятии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
Происшествия,  Фото:группа «Селенга-инфо.24/7»
Пешеход был госпитализирован

Вчера, 19 ноября, около 7.00 неустановленный водитель в одном из проулков улуса Нур-Тухум Селенгинского района совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

В результате происшествия пешеход с множественными травмами был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы.

Ведётся поиск виновника ДТП. 
ДТП

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