В Бурятии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Пешеход был госпитализирован



Вчера, 19 ноября, около 7.00 неустановленный водитель в одном из проулков улуса Нур-Тухум Селенгинского района совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



В результате происшествия пешеход с множественными травмами был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы.



Ведётся поиск виновника ДТП.

