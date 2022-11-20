Пешеход был госпитализирован
Вчера, 19 ноября, около 7.00 неустановленный водитель в одном из проулков улуса Нур-Тухум Селенгинского района совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
В результате происшествия пешеход с множественными травмами был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы.
Ведётся поиск виновника ДТП.
В Бурятии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина сбил опору электропередачи
Толчки не ощущались
Причина пожара - короткое замыкание электропроводки
Огнём охвачено 700 квадратных метров
Люди поверили мошенникам
Он месяц охранял имущество для заготовки кедрового ореха
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы
Пострадавшего передали медицинским работникам
Пострадавшего деблокировали спасатели
Подозреваемых арестовали на два месяца
Из них три человека погибли
Третий пассажир госпитализирован
Машина не могла стронуться с места
Мужчина стоял в реке Уда
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи