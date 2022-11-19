В Бурятии тушат пожар на ферме

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Огнём охвачено 700 квадратных метров



На ферме в местности Зарасун села Хурамша Иволгинского района Бурятии сегодня около семи часов вечера произошёл пожар.



На момент прибытия пожарных горел брусовой коровник на площади 700 квадратных метров. Собственники фермы выгнали скот на безопасное расстояние. Угрозы распространения огня на жилой дом нет.



По предварительной информации пострадавших нет.



Информация уточняется, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС

