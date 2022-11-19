Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы
60-летний житель Забайкальского края признан виновным в убийстве.
Суд установил, что в конце апреля в селе Цокто-Хангил Агинского района мужчина после совместного распития спиртного и ссоры на почве ревности избил своего 55-летнего знакомого металлической кочергой, трубой и другими предметами. Потерпевший скончался от полученных травм.
После совершенного преступления забайкалец спрятал тело убитого односельчанина в выгребной яме туалета соседнего дома.
Изначально правоохранительные органы проводили проверку по факту безвестного исчезновения потерпевшего. В июне тело было обнаружено и возбуждено уголовное дело по факту убийства.
- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, однако в суде заявил о своей непричастности, ссылаясь на то, что убийство совершили неизвестные лица. Вместе с тем государственный обвинитель представил доказательства, опровергающие указанную версию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Агинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год.
Приговор не вступил в законную силу.
Забайкалец забил до смерти знакомого и сбросил тело в выгребную яму
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадавшего передали медицинским работникам
Пострадавшего деблокировали спасатели
Подозреваемых арестовали на два месяца
Из них три человека погибли
Третий пассажир госпитализирован
Машина не могла стронуться с места
Мужчина стоял в реке Уда
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи
Проводится доследственная проверка
Убийца предстал перед судом
Пострадавший пассажир отказался от госпитализации
Вором оказался его сослуживец
Сначала водитель отказался убирать машину, а потом она не завелась
Поджигатель регулярно ругался с хозяином легковушки
После этой истории молодой человек, возможно, будет трудиться пожарным