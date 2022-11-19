Забайкалец забил до смерти знакомого и сбросил тело в выгребную яму

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы



60-летний житель Забайкальского края признан виновным в убийстве.



Суд установил, что в конце апреля в селе Цокто-Хангил Агинского района мужчина после совместного распития спиртного и ссоры на почве ревности избил своего 55-летнего знакомого металлической кочергой, трубой и другими предметами. Потерпевший скончался от полученных травм.



После совершенного преступления забайкалец спрятал тело убитого односельчанина в выгребной яме туалета соседнего дома.



Изначально правоохранительные органы проводили проверку по факту безвестного исчезновения потерпевшего. В июне тело было обнаружено и возбуждено уголовное дело по факту убийства.



- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, однако в суде заявил о своей непричастности, ссылаясь на то, что убийство совершили неизвестные лица. Вместе с тем государственный обвинитель представил доказательства, опровергающие указанную версию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Агинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год.



Приговор не вступил в законную силу.

