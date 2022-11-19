В Бурятии пострадал водитель «Патриота», врезавшись в дерево





- Предварительно обесточив автотранспорт, спасатели БРПСС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и закрытый перелом бедра с левой стороны, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Автомобилист госпитализирован в больницу.





18 ноября в Тункинском районе Бурятии при въезде в село Толтой произошло ДТП. Обстоятельства происшествия сообщили в местной группе «Тунка-инфо. 24/7».- Совершил ДТП водитель «УАЗ Патриот» 1971 года рождения. Двигаясь по направлению в посёлок Аршан, врезался в дерево. Выезжали спасатели, провели деблокировку пострадавшего, - сообщили «Тунке-инфо. 24/7».К деблокировке были привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.