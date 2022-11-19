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В Иркутске сотрудники полиции обвиняются в получении взятки

В Иркутске сотрудники полиции обвиняются в получении взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подозреваемых арестовали на два месяца

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение трём действующим сотрудникам полиции по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом лично, совершенное организованной группой, в крупном размере».

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности ГУСБ МВД России.

- По версии следствия, с января 2019 года по апрель текущего года три сотрудника полиции, занимавшие должности государственных инспекторов безопасности дорожного движения ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», а также иные сотрудники указанного отдела, действуя в составе организованной группы, получили незаконное вознаграждение – взятку от лиц, оказывающих населению услуги по организации производства регистрационных действий с транспортными средствами вне имеющихся очередей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области .

Следователями СК установлено, что незаконное вознаграждение передавалось как в наличной, так и безналичной форме разными суммами.

Три фигуранта уголовного дела задержаны. Следователями по адресам проживания и рабочих местах обвиняемых проведены обыски.

Обвиняемых арестовали на два месяца.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутск взятка

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