В Иркутске сотрудники полиции обвиняются в получении взятки

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подозреваемых арестовали на два месяца



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение трём действующим сотрудникам полиции по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом лично, совершенное организованной группой, в крупном размере».



Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности ГУСБ МВД России.



- По версии следствия, с января 2019 года по апрель текущего года три сотрудника полиции, занимавшие должности государственных инспекторов безопасности дорожного движения ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», а также иные сотрудники указанного отдела, действуя в составе организованной группы, получили незаконное вознаграждение – взятку от лиц, оказывающих населению услуги по организации производства регистрационных действий с транспортными средствами вне имеющихся очередей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области .



Следователями СК установлено, что незаконное вознаграждение передавалось как в наличной, так и безналичной форме разными суммами.



Три фигуранта уголовного дела задержаны. Следователями по адресам проживания и рабочих местах обвиняемых проведены обыски.



Обвиняемых арестовали на два месяца.



В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

