Проводится доследственная проверка
Сегодня, 18 ноября, в городе Борзя Забайкальского края безнадзорная собака напала на пятилетнюю девочку. Проводится доследственная проверка.
- Безнадзорная собака напала на пятилетнюю девочку и укусила её за лицо. В результате инцидента девочка находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Временно исполняющий обязанности главы Борзинского района Роман Гридин назвал инцидент «вопиющим». Он рассказал на своей личной странице «Вконтакте», что собаку прикармливали местные жители микрорайона Борзя-3. Именно там произошло нападение на ребёнка.
- Ситуация требует незамедлительных мер. Отлов безнадзорных собак начнётся сегодня. В связи с чем обращаюсь ко всем жителям Борзинского района, родителям - не препятствовать работе специалистов подрядной организации, не прятать бесхозяйных собак. На данный момент совместно с Госветслужбой, правительством Забайкальского края рассматривается ряд решений, в соответствии с которыми отлов будет проводиться в объёме необходимом для района, а не в рамках выделенных лимитов, - заявил Роман Гридин.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают пострадавшую девочку, её родителей.
В Забайкалье собака укусила пятилетнюю девочку за лицо
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