В Бурятии «чёрный лесоруб» получил «условку»

Мужчина вырубил 18 сосен
Житель Кижингинского района Бурятии виновным в незаконной рубке леса.
В судебном заседании установлено, что в июле житель села Кодунский Станок, находясь на территории Кижингинского лесничества, незаконно вырубил 18 сосен объёмом 18 кубических метров. Ущерб составил 273 тысячи рублей, который осуждённым возместил в полном объёме.
- Хоринский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Древесина обращена в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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