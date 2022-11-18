В Бурятии «чёрный лесоруб» получил «условку»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина вырубил 18 сосен



Житель Кижингинского района Бурятии виновным в незаконной рубке леса.



В судебном заседании установлено, что в июле житель села Кодунский Станок, находясь на территории Кижингинского лесничества, незаконно вырубил 18 сосен объёмом 18 кубических метров. Ущерб составил 273 тысячи рублей, который осуждённым возместил в полном объёме.



- Хоринский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Древесина обращена в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

