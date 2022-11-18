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В Бурятии «чёрный лесоруб» получил «условку»

В Бурятии «чёрный лесоруб» получил «условку»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина вырубил 18 сосен

Житель Кижингинского района Бурятии виновным в незаконной рубке леса.

В судебном заседании установлено, что в июле житель села Кодунский Станок, находясь на территории Кижингинского лесничества, незаконно вырубил 18 сосен объёмом 18 кубических метров. Ущерб составил 273 тысячи рублей, который осуждённым возместил в полном объёме.

- Хоринский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Древесина обращена в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
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