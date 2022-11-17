Аферисты разыграли целый спектакль, выманивая деньги
Мошенники обобрали 82-летнюю читинку. Аферисты действовали по давно известной схеме. Пенсионерке позвонила девушка, представилась её внучкой и сказала, что попала в ДТП и ей нужны деньги на лечение и оплату страховки. Доверчивая женщина согласилась помочь и назвала якобы следователю свой адрес проживания.
Спустя некоторое время домой к пенсионерке приехал курьер, ему пожилая женщина отдала 600 тысяч рублей. При этом, чтобы придать законность своим действиям, мошенники попросили пенсионерку написать заявление, в котором указать, какую сумму она передала и кому деньги предназначаются.
После этого доверчивой забайкалке ещё дважды звонил лжеследователь и требовал дополнительные суммы для освобождения родственницы от ответственности. Женщина передала курьеру ещё 600 тысяч и 500 тысяч рублей. Таким образом, за три раза пенсионерка отдала курьеру 1,7 млн рублей.
Пожилая женщина до последнего верила аферистам, пока её внучка не пришла в гости и не сообщила, что с ней всё в порядке и ни в каком ДТП она не участвовала.
- Для большей убедительности по телефону с моей родственницей разговаривала та родственница, которая якобы попала в аварию. Она плакала в трубку. Она (пенсионерка – прим. ред.) до сегодняшнего момента даже не понимала, что её обманывают. Только сегодня она поняла, что по телефону на самом деле с ней общалась не родственница, а подставное лицо, - рассказала близкая потерпевшей.
Сотрудники полиции установили, что преступники на протяжении суток больше 40 раз позвонили потерпевшей с семи разных номеров телефонов и психологически воздействовали на неё, не давая связаться с кем-либо из родственников. Кроме того, мошенники, пользуясь состоянием потерпевшей и её возрастом, изменяли голоса, которые пожилая женщина принимала за голос родственницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Пожилая читинка лишилась почти двух миллионов, помогая лжевнучке
Происшествия, Фото:
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