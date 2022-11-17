На реке задержали 46-летнего браконьера
Транспортные полицейские со специалистами рыбоохраны задержали 46-летнего жителя посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Мужчина ловил омуль на реке Верхняя Ангара самодельным рыболовным сачком, который является запрещённым орудием.
- Общая сумма ущерба, причинённого действиями злоумышленника, составила 73 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Браконьер понесёт уголовную ответственность по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до полумиллиона рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в окрестностях той же реки был пойман браконьер с охотничьим ружьём. У него не было при себе никаких сопроводительных документов.
В Бурятии браконьер ловил омуль сачком
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ЧП произошло на золоторудном месторождении
На реке задержали 46-летнего браконьера
По предварительным данным, жертва была убита
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ
Девушка знала руководителя по фамилии, но никогда не общалась с ним вживую
Отвлёкшись, предыдущий клиент не вышел из личного кабинета в банкомате
Об этом сообщил заместитель Генпрокуратура Дмитрий Демешин
Преступники совершали разбойные нападения на магазины и АЗС
По предварительной версии, произошёл перегрев тормозной системы
Задержаны браконьеры и перекупщики омуля
Специалисты обследовали 26 километров акватории рек
Травму получил несовершеннолетний пассажир
Теперь животное ничего не видит и даже не может есть
Произошло лёгкое задымление
Ущерб оценили в 12 тысяч рублей