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В Бурятии браконьер ловил омуль сачком

В Бурятии браконьер ловил омуль сачком
Происшествия,  Фото:из архива
На реке задержали 46-летнего браконьера

Транспортные полицейские со специалистами рыбоохраны задержали 46-летнего жителя посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Мужчина ловил омуль на реке Верхняя Ангара самодельным рыболовным сачком, который является запрещённым орудием.

- Общая сумма ущерба, причинённого действиями злоумышленника, составила 73 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Браконьер понесёт уголовную ответственность по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до полумиллиона рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в окрестностях той же реки был пойман браконьер с охотничьим ружьём. У него не было при себе никаких сопроводительных документов.
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