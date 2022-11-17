По предварительным данным, жертва была убита
Сегодня около четырёх часов утра в Краснокаменске Забайкальского края нашли труп 30-летней местной жительницы. На её теле были обнаружены признаки насильственной смерти.
На месте работала следственно-оперативная группа.
- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы и образцы биологических веществ, имеющих значение для расследования. На теле при внешнем осмотре обнаружены проникающие ранения, повреждения головы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти. Полицейские ищут подозреваемых, устанавливают мотивы и другие значимые обстоятельства.
В Забайкалье нашли тело 30-летней женщины
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