В Забайкалье нашли тело 30-летней женщины

По предварительным данным, жертва была убита



Сегодня около четырёх часов утра в Краснокаменске Забайкальского края нашли труп 30-летней местной жительницы. На её теле были обнаружены признаки насильственной смерти.



На месте работала следственно-оперативная группа.



- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы и образцы биологических веществ, имеющих значение для расследования. На теле при внешнем осмотре обнаружены проникающие ранения, повреждения головы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти. Полицейские ищут подозреваемых, устанавливают мотивы и другие значимые обстоятельства.



