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В Иркутске женщина по ошибке забрала из банкомата чужие 100 тысяч

В Иркутске женщина по ошибке забрала из банкомата чужие 100 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Отвлёкшись, предыдущий клиент не вышел из личного кабинета в банкомате

Необычный случай произошёл в отделении банка в Иркутске 12 ноября. Вечером в павильоне с терминалами мужчина в какой-то момент он отвлёкся и встал в очередь к другому банкомату. Стоящая за ним в очереди женщина заняла его место и приложила к терминалу свою банковскую карту, но не ввела свой пин-код, тем самым оставшись в «личном кабинете» прошлого пользователя. После этого женщина обналичила с чужого счёта 100 тысяч рублей и покинула помещение. Находившийся в стороне мужчина даже не понял, что его деньги попали в руки к незнакомке.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Также установлено, что выйдя из здания, женщина села в автомобиль чёрного цвета.

Спустя какое-то время мужчина обнаружил нехватку крупной суммы у себя в «личном кабинете», и восстановив у себя в голове картину событий, обратился в полицию.

На данный момент неизвестно, было ли произошедшее умышленным. Полицейские не исключают, что женщина могла в спешке не осознавать, что снимала деньги с чужого счёта. Сейчас для выяснения всех обстоятельств сотрудники полиции призывают иркутянку явиться в отдел полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».
банкомат

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