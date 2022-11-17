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Бурятия вошла в число лидеров в ДФО по преступности в рыбной отрасли

Бурятия вошла в число лидеров в ДФО по преступности в рыбной отрасли
Происшествия,  Фото:управление Генпрокуратуры по ДФО
Об этом сообщил заместитель Генпрокуратура Дмитрий Демешин

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин указал на высокий уровень преступности в рыбной отрасли на Дальнем Востоке. Уровень преступности вырос на 17,6 % (889 преступлений с начала года). Большинство из них приходится на Сахалинскую область (380 преступлений), Камчатский край (212), Хабаровский край (96), Республику Бурятия (79) и Приморский край (56).

Об этом Дмитрий Демешин сообщил на состоявшемся в Хабаровске заседании межведомственной рабочей группы, посвящённом решению проблем в рыбопромышленном комплексе.

- Высокая доходность и спрос на морепродукты обусловливают повышение степени организации незаконной добычи, перевозки и контрабандного вывоза природных ресурсов. В этой связи вопросы декриминализации рыбопромышленного комплекса на Дальнем Востоке в последние годы находятся в центре внимания всех уровней власти. В текущем году принят и уже вступил в действие ряд правовых актов, направленных на борьбу с незаконным промыслом и усиление контроля за сохранением среды обитания водных биоресурсов. Так, с 1 ноября на территории Камчатского края начат эксперимент по ограничению вывоза воздушным транспортом в багаже физических лиц икры лососевых видов рыб. С 1 марта 2023 года для лиц, осуществляющих традиционное рыболовство с использованием рыболовных участков, вводятся правила по фиксации информации о вылове водных биоресурсов, орудиях лова, - сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что предстоит продолжить совместную работу над рядом проблемных вопросов нормативно-правового регулирования. В том числе над рассмотренным в первом чтении 27 октября и возвращенным на доработку проектом закона по изменению механизма распределения квот вылова водных биоресурсов в инвестиционных целях.

Демешин рекомендовал правоохранительным органам дальневосточных регионов сосредоточить усилия на выявлении и пресечении организованных форм преступности, ликвидации каналов реализации незаконно выловленной рыбы.

Он также указал, что совместными усилиями предстоит продолжить работу по дальнейшему совершенствованию законодательства. 
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