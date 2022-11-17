В Бурятии за помощь в поимке налётчиков заплатят 500 тысяч рублей

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Преступники совершали разбойные нападения на магазины и АЗС



Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивают Чимита Жамбалдоржиевича Жамбалова и Батора Жигмит-Доржиевича Жамбалов, совершивших особо тяжкие преступления.



- Злоумышленники с апреля по август 2014 года в составе вооружённой группы совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции Улан-Удэ, - сообщили в МВД по Бурятии.



Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались по ночам. Налётчики врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трёх минут.



За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.



Всем, кто располагает значимой информацией, полиция просить звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).





