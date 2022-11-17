17 ноября

16 ноября

Популярное

В Бурятии за помощь в поимке налётчиков заплатят 500 тысяч рублей

В Бурятии за помощь в поимке налётчиков заплатят 500 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Преступники совершали разбойные нападения на магазины и АЗС

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивают Чимита Жамбалдоржиевича Жамбалова и Батора Жигмит-Доржиевича Жамбалов, совершивших особо тяжкие преступления. 

- Злоумышленники с апреля по август 2014 года в составе вооружённой группы совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции Улан-Удэ, - сообщили в МВД по Бурятии.

Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались по ночам. Налётчики врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трёх минут.

За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.

Всем, кто располагает значимой информацией, полиция просить звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).


разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мошенник под видом директора выманил у бармена деньги
В Улан-Удэ мошенник под видом директора выманил у бармена деньги
Происшествия, 17.11.2022
Девушка знала руководителя по фамилии, но никогда не общалась с ним вживую
В Иркутске женщина по ошибке забрала из банкомата чужие 100 тысяч
В Иркутске женщина по ошибке забрала из банкомата чужие 100 тысяч
Происшествия, 17.11.2022
Отвлёкшись, предыдущий клиент не вышел из личного кабинета в банкомате
Бурятия вошла в число лидеров в ДФО по преступности в рыбной отрасли
Бурятия вошла в число лидеров в ДФО по преступности в рыбной отрасли
Происшествия, 17.11.2022
Об этом сообщил заместитель Генпрокуратура Дмитрий Демешин
В Бурятии за помощь в поимке налётчиков заплатят 500 тысяч рублей
В Бурятии за помощь в поимке налётчиков заплатят 500 тысяч рублей
Происшествия, 17.11.2022
Преступники совершали разбойные нападения на магазины и АЗС
На трассе в Иркутской области загорелась фура
Происшествия, 17.11.2022
По предварительной версии, произошёл перегрев тормозной системы
В Бурятии у браконьеров изъяли четыре тонны рыбы
В Бурятии у браконьеров изъяли четыре тонны рыбы
Происшествия, 17.11.2022
Задержаны браконьеры и перекупщики омуля
Поиски пропавших рыбаков в Иркутской области приостановлены
Поиски пропавших рыбаков в Иркутской области приостановлены
Происшествия, 17.11.2022
Специалисты обследовали 26 километров акватории рек
В Бурятии пьяная девушка опрокинула машину в кювет
В Бурятии пьяная девушка опрокинула машину в кювет
Происшествия, 17.11.2022
Травму получил несовершеннолетний пассажир
В Улан-Удэ пьяные мужчины закидали кошку камнями и лишили её зрения
В Улан-Удэ пьяные мужчины закидали кошку камнями и лишили её зрения
Происшествия, 17.11.2022
Теперь животное ничего не видит и даже не может есть
Пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 транспортировали в Иркутск
Пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 транспортировали в Иркутск
Происшествия, 16.11.2022
Пациентов доставили в травмоцентр областной клинической больницы
Под Иркутском обидевшийся мужчина поджёг забор соседа-пенсионера
Под Иркутском обидевшийся мужчина поджёг забор соседа-пенсионера
Происшествия, 16.11.2022
Поджигатель решился на этот поступок, после того как получил замечание от пожилого мужчины
В Чите ищут пропавшего автомобилиста
В Чите ищут пропавшего автомобилиста
Происшествия, 16.11.2022
Машину мужчины нашли на чужой даче
Житель Бурятии вскоре после выхода из колонии убил сожительницу
Житель Бурятии вскоре после выхода из колонии убил сожительницу
Происшествия, 16.11.2022
Женщина оскорбила его «неприемлемыми в тюремной субкультуре» словами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^