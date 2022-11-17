Преступники совершали разбойные нападения на магазины и АЗС
Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскивают Чимита Жамбалдоржиевича Жамбалова и Батора Жигмит-Доржиевича Жамбалов, совершивших особо тяжкие преступления.
- Злоумышленники с апреля по август 2014 года в составе вооружённой группы совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции Улан-Удэ, - сообщили в МВД по Бурятии.
Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались по ночам. Налётчики врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трёх минут.
За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.
Всем, кто располагает значимой информацией, полиция просить звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).
В Бурятии за помощь в поимке налётчиков заплатят 500 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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