Из гостиницы «Бурятия» эвакуировали 30 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Произошло лёгкое задымление



Вчера, 16 ноября, в 21:43 поступило сообщение о задымлении на пятом этаже в гостинице «Бурятия». На место была направлена пожарная техника по второму номеру.



- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось лёгкое задымление, эвакуировано 30 человек. Второму номеру был дан отбой, открытого горения не было, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Органы дознания МЧС признаков горения не обнаружили, установлено ложное срабатывание сигнализации.



Информация уточняется.



