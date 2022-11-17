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Из гостиницы «Бурятия» эвакуировали 30 человек

Из гостиницы «Бурятия» эвакуировали 30 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Произошло лёгкое задымление

Вчера, 16 ноября, в 21:43 поступило сообщение о задымлении на пятом этаже в гостинице «Бурятия». На место была направлена пожарная техника по второму номеру.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось лёгкое задымление, эвакуировано 30 человек. Второму номеру был дан отбой, открытого горения не было, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Органы дознания МЧС признаков горения не обнаружили, установлено ложное срабатывание сигнализации.

Информация уточняется.

МЧС

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