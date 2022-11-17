Произошло лёгкое задымление
Вчера, 16 ноября, в 21:43 поступило сообщение о задымлении на пятом этаже в гостинице «Бурятия». На место была направлена пожарная техника по второму номеру.
- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось лёгкое задымление, эвакуировано 30 человек. Второму номеру был дан отбой, открытого горения не было, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Органы дознания МЧС признаков горения не обнаружили, установлено ложное срабатывание сигнализации.
Информация уточняется.
Из гостиницы «Бурятия» эвакуировали 30 человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Травму получил несовершеннолетний пассажир
Теперь животное ничего не видит и даже не может есть
Произошло лёгкое задымление
Ущерб оценили в 12 тысяч рублей
Пациентов доставили в травмоцентр областной клинической больницы
Поджигатель решился на этот поступок, после того как получил замечание от пожилого мужчины
Машину мужчины нашли на чужой даче
Женщина оскорбила его «неприемлемыми в тюремной субкультуре» словами
Угонщик уехал, протаранив шлагбаум предприятия
Был задержан 18-летний молодой человек
Местных жителей призвали не отпускать собак на самовыгул
Мужчина набросился на путешественника с ножом
Жертву он нашёл в интернете
У каждого из них был свой пакет с наркотиками
Предприниматель дал вору время одуматься