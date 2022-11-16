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В Чите ищут пропавшего автомобилиста

В Чите ищут пропавшего автомобилиста
Происшествия, 
Машину мужчины нашли на чужой даче

6 ноября в Чите пропал 36-летний мужчина. Известно, что он на своём автомобиле уехал из дома и не вернулся. Поисками занимается полиция, а недавно подключились и следователи.

- Через несколько дней автомобиль пропавшего мужчины был обнаружен в одном из дачных кооперативов в Читинском районе. Несмотря на организованные поиски, мужчину обнаружить не удалось, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ведётся доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье «Убийство».

По поручению руководителя следственного управления Алексея Вольного к проверке привлечены следователи-криминалисты.

пропавшие без вести

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