Местных жителей призвали не отпускать собак на самовыгул
Жители Хоринска пожаловались в местном вайбер-чате, что их детей атакуют хозяйские псы. Люди жалуются, что на ребятишек, которые ходят по одной из улиц, уже в который раз налетают чьи-то собаки.
На месте уже побывали представители сельской администрации. Во время их визита животное, бросавшееся на юных хоринцев, находилось в вольере.
- С его хозяином провели профилактическую беседу о недопустимости самовыгула, – отметил глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев.
Чиновники проверили и улицу Нагорная, где тоже заметили дворовых псов.
- У владельцев одной из собак в доме идёт «охота». Сейчас её закрыли, но крупные собаки бегают вокруг. Прошу хозяев следить за своими питомцами, – добавил сельский глава.
В райцентре в Бурятии дворовые псы бросаются на детей
Происшествия, Фото:
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