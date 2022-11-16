В райцентре в Бурятии дворовые псы бросаются на детей

Местных жителей призвали не отпускать собак на самовыгул



Жители Хоринска пожаловались в местном вайбер-чате, что их детей атакуют хозяйские псы. Люди жалуются, что на ребятишек, которые ходят по одной из улиц, уже в который раз налетают чьи-то собаки.



На месте уже побывали представители сельской администрации. Во время их визита животное, бросавшееся на юных хоринцев, находилось в вольере.



- С его хозяином провели профилактическую беседу о недопустимости самовыгула, – отметил глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев.



Чиновники проверили и улицу Нагорная, где тоже заметили дворовых псов.



- У владельцев одной из собак в доме идёт «охота». Сейчас её закрыли, но крупные собаки бегают вокруг. Прошу хозяев следить за своими питомцами, – добавил сельский глава.



