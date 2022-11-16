Житель Бурятии из-за жестов едва не убил иностранца

Мужчина набросился на путешественника с ножом



47-летний житель Иволгинского района Бурятии, едва не убивший иностранца по нелепой причине, предстал перед судом.



Преступление произошло в феврале 2019 года, когда мужчина возвращался с работы вахтовым методом на поезде Владивосток – Москва. Будучи пьяным, он подошёл к компании иностранцев, которые путешествовали по России, и пытался заговорить с ними. Молодые люди жестами объяснили, что не владеют русским языком.



Пьяный мужчина воспринял их жесты как личное оскорбление. Он достал нож из карман и ударил им по голове одного из иностранцев.



Путешественник получил тяжёлые травмы. К счастью, его удалось спасти благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.



Нападавший же признан виновным в покушении на убийство.



- Несмотря на непризнание подсудимым вины, собранными и представленными прокурором доказательствами в суде его виновность доказана в полном объёме, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

