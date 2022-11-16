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Иркутянин рассчитался фальшивками за телефон

Иркутянин рассчитался фальшивками за телефон
Происшествия,  Фото:из архива
Жертву он нашёл в интернете

29-летний житель Иркутска пойдёт под суд за сбыт поддельных денежных купюр, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне мужчина решил сбыть 13 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. Для этого он подыскал в Сети объявление о продаже дорогого телефона. Договорившись, назначил владелице телефона, живущей Усольском районе, встречу в людном месте в Ангарске. 

Рассчитавшись за покупку поддельными деньгами на общую сумму 65 тысяч рублей, мужчина скрылся.

Девушка решила положить полученные купюры на счёт через банкомат. Так она и обнаружила, что деньги фальшивые, о чём тут же сообщила в полицию.

Иркутянина задержали. Причинённый владелице телефона ущерб он полностью возместил.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

фальшивые деньги

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