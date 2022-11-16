Иркутянин рассчитался фальшивками за телефон





Рассчитавшись за покупку поддельными деньгами на общую сумму 65 тысяч рублей, мужчина скрылся.



Девушка решила положить полученные купюры на счёт через банкомат. Так она и обнаружила, что деньги фальшивые, о чём тут же сообщила в полицию.



Иркутянина задержали. Причинённый владелице телефона ущерб он полностью возместил.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





29-летний житель Иркутска пойдёт под суд за сбыт поддельных денежных купюр, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, в июне мужчина решил сбыть 13 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. Для этого он подыскал в Сети объявление о продаже дорогого телефона. Договорившись, назначил владелице телефона, живущей Усольском районе, встречу в людном месте в Ангарске.