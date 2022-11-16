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Пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 транспортировали в Иркутск

Пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 транспортировали в Иркутск
Происшествия,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Пациентов доставили в травмоцентр областной клинической больницы

Сегодня ночью в Жигаловскую районную больницу в Иркутской области доставили четверых пострадавших при жёсткой посадке вертолёта. Их осмотрел главный врач медучреждения Александр Тарасов. Всем пациентам оказали первичную медико-санитарную помощь. Утром по согласованию главного внештатного травматолога минздрава региона Михаила Кувина специалисты транспортировали пострадавших бортом санитарной авиации в Иркутскую областную клиническую больницу.

- Два пациента находятся в состоянии ближе к удовлетворительному, а два – в среднетяжёлом состоянии. Пострадавших в сопровождении анестезиолога-реаниматолога Жигаловской районной больницы и фельдшера скорой медицинской помощи ИОКБ доставили в травмоцентр областной клинической больницы, - рассказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жёсткую посадку в Жигаловском районе в 80 километрах от райцентра. На борту находился экипаж. Вертолёт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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