В Иркутской области задержали пятерых мужчин с марихуаной









Возбуждено пять уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, хранение сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.



Подозреваемым избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Возбуждено пять уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, хранение сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.Подозреваемым избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.









В Нижнеудинске Иркутской области транспортные полицейские задержали пятерых местных жителей. У каждого из мужчин при себе имелся пакет с характерным запахом конопли.Экспертиза показала, что в них содержалась марихуана общим весом более трёх килограмм.- Общий вес изъятого наркотика растительного происхождения составил почти 3,5 килограмма. Двое фигурантов хранили при себе по килограмму наркотического средства, ещё трое - по 0,5 кг. Злоумышленники пояснили, что нарвали коноплю в окрестностях районного центра для собственного потребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.