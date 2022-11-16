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В Иркутской области задержали пятерых мужчин с марихуаной

В Иркутской области задержали пятерых мужчин с марихуаной
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
У каждого из них был свой пакет с наркотиками

В Нижнеудинске Иркутской области транспортные полицейские задержали пятерых местных жителей. У каждого из мужчин при себе имелся пакет с характерным запахом конопли.

Экспертиза показала, что в них содержалась марихуана общим весом более трёх килограмм.

- Общий вес изъятого наркотика растительного происхождения составил почти 3,5 килограмма. Двое фигурантов хранили при себе по килограмму наркотического средства, ещё трое - по 0,5 кг. Злоумышленники пояснили, что нарвали коноплю в окрестностях районного центра для собственного потребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено пять уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, хранение сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемым избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.


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