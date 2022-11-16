Предприниматель дал вору время одуматься
В Улан-Удэ произошла кража в торговом центре «Сагаан Морин». Неизвестный мужчина стащил куртку, выставленную на продажу. Об этом рассказали сотрудники магазина одежды в паблике «Аноним 03».
К посту прикреплены записи с камер видеонаблюдения. Судя по ним, кража произошла 14 ноября около пяти часов вечера. На кадрах видно, как мужчина с украденной курткой в руках спешно покинул здание. Сам момент кражи загородила стоящая в проходе кофемашина. Но владелец бутика уточнил, что куртка была снята с манекена.
В свою очередь, предприниматель «по-хорошему» просит вора вернуть куртку в магазин до пятницы. В противном случае заявление будет подано в полицию.
- Молодой человек, если вы себя узнали верните по-хорошему до пятницы, или будет заявление в полицию. Видеокамера всё зафиксировала, - обратился пострадавший к неизвестному вору.
В Улан-Удэ мужчину просят вернуть куртку, которую он снял с манекена
Происшествия, Фото:
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