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Улан-удэнец ограбил 13-летнего школьника

Улан-удэнец ограбил 13-летнего школьника
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Всё произошло на улице

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил 13-летнего мальчика.

Сообщение о том, что у неизвестный мужчина отобрал сотовый телефон у ребёнка, поступило в полицию накануне днём. Мужчина попросил школьника сотовый телефон, чтобы позвонить, а потом просто ушёл с гаджетом. Мальчик рассказал о произошедшем родителям, а те обратились в полицию.

- Получив словесный портрет подозреваемого, который был одет в камуфлированную одежду, наряд вневедомственной охраны посадил в служебный автомобиль потерпевшего и приступил к отработке ближайших улиц. Спустя полчаса возле парка имени Орешкова был задержан мужчина, которого опознал мальчик. В кармане задержанного был обнаружен похищенный телефон стоимостью 11 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

При установлении личности задержанного выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Ранее судимый 32-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
грабеж Росгвардия

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