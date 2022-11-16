Всё произошло на улице
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил 13-летнего мальчика.
Сообщение о том, что у неизвестный мужчина отобрал сотовый телефон у ребёнка, поступило в полицию накануне днём. Мужчина попросил школьника сотовый телефон, чтобы позвонить, а потом просто ушёл с гаджетом. Мальчик рассказал о произошедшем родителям, а те обратились в полицию.
- Получив словесный портрет подозреваемого, который был одет в камуфлированную одежду, наряд вневедомственной охраны посадил в служебный автомобиль потерпевшего и приступил к отработке ближайших улиц. Спустя полчаса возле парка имени Орешкова был задержан мужчина, которого опознал мальчик. В кармане задержанного был обнаружен похищенный телефон стоимостью 11 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
При установлении личности задержанного выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи.
Ранее судимый 32-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец ограбил 13-летнего школьника
Происшествия, Фото:
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