Улан-удэнец ограбил 13-летнего школьника

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Всё произошло на улице



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил 13-летнего мальчика.



Сообщение о том, что у неизвестный мужчина отобрал сотовый телефон у ребёнка, поступило в полицию накануне днём. Мужчина попросил школьника сотовый телефон, чтобы позвонить, а потом просто ушёл с гаджетом. Мальчик рассказал о произошедшем родителям, а те обратились в полицию.



- Получив словесный портрет подозреваемого, который был одет в камуфлированную одежду, наряд вневедомственной охраны посадил в служебный автомобиль потерпевшего и приступил к отработке ближайших улиц. Спустя полчаса возле парка имени Орешкова был задержан мужчина, которого опознал мальчик. В кармане задержанного был обнаружен похищенный телефон стоимостью 11 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



При установлении личности задержанного выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи.



Ранее судимый 32-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

