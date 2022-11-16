В Бурятии в лесу поймали мужчин с нелегальными ружьями

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Оружие и патроны будут утилизированы



Во время рейда в лесу в Закаменском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и инспекторы Бурприроднадзора изъяли два ружья.



- В четырёх километрах от села Цакир в лесу местности Чемуртай были задержаны двое граждан, у которых были обнаружены и изъяты охотничьи гладкоствольные ружья и патроны к ним без соответствующих разрешительных документов, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанные – местные жители, 39 и 58 лет. Мужчины привлечены к административной ответственности за незаконное ношение и хранение оружия.



Гладкоствольные ружья марки «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27», оба 12-го калибра, и патроны изъяты для дальнейшей утилизации.

