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В Бурятии в лесу поймали мужчин с нелегальными ружьями

В Бурятии в лесу поймали мужчин с нелегальными ружьями
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Оружие и патроны будут утилизированы

Во время рейда в лесу в Закаменском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и инспекторы Бурприроднадзора изъяли два ружья.

- В четырёх километрах от села Цакир в лесу местности Чемуртай были задержаны двое граждан, у которых были обнаружены и изъяты охотничьи гладкоствольные ружья и патроны к ним без соответствующих разрешительных документов, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанные – местные жители, 39 и 58 лет. Мужчины привлечены к административной ответственности за незаконное ношение и хранение оружия.

Гладкоствольные ружья марки «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27», оба 12-го калибра, и патроны изъяты для дальнейшей утилизации.
Росгвардия оружие

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