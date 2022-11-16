Оружие и патроны будут утилизированы
Во время рейда в лесу в Закаменском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и инспекторы Бурприроднадзора изъяли два ружья.
- В четырёх километрах от села Цакир в лесу местности Чемуртай были задержаны двое граждан, у которых были обнаружены и изъяты охотничьи гладкоствольные ружья и патроны к ним без соответствующих разрешительных документов, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанные – местные жители, 39 и 58 лет. Мужчины привлечены к административной ответственности за незаконное ношение и хранение оружия.
Гладкоствольные ружья марки «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27», оба 12-го калибра, и патроны изъяты для дальнейшей утилизации.
В Бурятии в лесу поймали мужчин с нелегальными ружьями
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обошлось без пострадавших
Один водитель скончался на месте, второй госпитализирован
Оружие и патроны будут утилизированы
Виновником пожара назвали кочегара
Парня ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом виде
Мужчина стал жертвой классической схемы обмана
Ущерб от вырубки составил более 300 тысяч рублей
Псы насмерть загрызли пенсионерку в октябре
В послужном списке оказались угон, кража телефона, банковских карт, документов и денег
Мошенники представились дочерью пожилых супругов и сотрудником полиции
Мужчина ударил приятеля ножом в подмышку
Трагический случай произошёл на строительстве высотки в 140Б квартале
Огонь потушил пожарный-доброволец
Молодой человек не признал свою вину
Очаг возгорания находился в районе дымоходной трубы