Житель Иркутской области спилил деревья ради шишек

Ущерб от вырубки превысил 300 тысяч рублей



В Куйтунском районе Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.



29-летний житель посёлка Тулюшка Куйтунского района незаконно пилил хвойные деревья, чтобы собрать с них сосновые шишки. На месте были обнаружены бензопила и 13 сосен.



По предварительной информации, сумма ущерба от вырубки лесных насаждений составила более 300 тысяч рублей.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





