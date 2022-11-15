Ущерб от вырубки превысил 300 тысяч рублей
В Куйтунском районе Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.
29-летний житель посёлка Тулюшка Куйтунского района незаконно пилил хвойные деревья, чтобы собрать с них сосновые шишки. На месте были обнаружены бензопила и 13 сосен.
По предварительной информации, сумма ущерба от вырубки лесных насаждений составила более 300 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области спилил деревья ради шишек
Происшествия, Фото:
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