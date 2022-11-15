В Бурятии пожилой ревнивец совершил убийство из-за нелепой ошибки

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Трагедия произошла, когда ревнивый пенсионер пошёл искать по селу свою жену



В селе Корсаково Кабанского района Бурятии 74-летний мужчина убил 73-летнего односельчанина из-за нелепой чудовищной ошибки.



Трагедия произошла 12 ноября. Следователи установили, что с утра пожилой мужчина у себя дома употреблял спиртные напитки, а ближе к полудню пошёл искать супругу, которая куда-то ушла незадолго до этого. С собой пьяный мужчина прихватил охотничий нож.



Проходя по одной из улиц, пенсионер увидел, как из дома одинокого пожилого односельчанина выходит женщина. Из-за плохого зрения он принял её за свою супругу.



- Из ревности пьяный пенсионер решил разобраться с предполагаемым соперником. Он зашёл в дом, откуда вышла женщина, напал с ножом на хозяина, нанёс ему два удара клинком в бедро, после чего скрылся с места. На крики потерпевшего прибежали соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей от полученных повреждений, сопровождавшихся обильным кровотечением, мужчина скончался, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Позже выяснилось, что плохо видящий пенсионер ошибся, и та женщина, из-за которой произошла кровавая расправа, была не его женой.



Кстати, на допросе задержанный отрицал причастность к убийству.



- Однако в период, когда было совершено преступление, его видели возле дома потерпевшего, и в доме у его близкого родственника был обнаружен нож со следами крови. Эти и другие собранные доказательства послужили основанием для предъявления пенсионеру обвинения по статье «Убийство», - уточнили в следственном управлении.



Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.



