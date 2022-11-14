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В Бурятии спасли рыбаков, у которых сломалась лодка

В Бурятии спасли рыбаков, у которых сломалась лодка
Происшествия,  Фото:БПСО
Люди оказались в воде

За выходные дни спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) спасли шесть человек.

Так, ночью 12 ноября специалистам Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО поступило сообщение о двух рыбаках, оказавшихся в воде. Инцидент произошёл из-за поломки лодочного мотора и весла.

Спасатели обнаружили людей и эвакуировали их в село Посольское Кабанского района Бурятии в удовлетворительном состоянии, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.

Днём в субботу из посёлка Никола в Зиминский район Иркутской области вылетел вертолёт Ми-8 для эвакуации трёх человек.

Люди оказались в труднодоступной местности из-за становления льда на реке Ока. Они находились в зимовье в 80 км от населённого пункта Верхнеокинский. Из-за поломки мотора у лодки они не смогли выехать обратно.

Спасатели транспортировали мужчин в ближайший населённый пункт.


В тот же день группа спасателей БПСО в ходе проведения учебно-тренировочных сборов по альпинистской подготовке эвакуировала туриста, получившего травмы в районе пика Броненосец (хребет Восточный Саян).

- Спасатели обнаружили человека, оказали ему первую помощь и совместно со спасателями Бурятской поисково-спасательной службы приступили к транспортировке пострадавшего, - сообщили в БПСО.

Ночью 13 ноября в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии спасатели передали мужчину родственникам для дальнейшей доставки в медучреждение.



рыбалка

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