В Бурятии спасли рыбаков, у которых сломалась лодка

За выходные дни спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) спасли шесть человек.
Так, ночью 12 ноября специалистам Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО поступило сообщение о двух рыбаках, оказавшихся в воде. Инцидент произошёл из-за поломки лодочного мотора и весла.
Спасатели обнаружили людей и эвакуировали их в село Посольское Кабанского района Бурятии в удовлетворительном состоянии, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.
Днём в субботу из посёлка Никола в Зиминский район Иркутской области вылетел вертолёт Ми-8 для эвакуации трёх человек.
Люди оказались в труднодоступной местности из-за становления льда на реке Ока. Они находились в зимовье в 80 км от населённого пункта Верхнеокинский. Из-за поломки мотора у лодки они не смогли выехать обратно.
Спасатели транспортировали мужчин в ближайший населённый пункт.
В тот же день группа спасателей БПСО в ходе проведения учебно-тренировочных сборов по альпинистской подготовке эвакуировала туриста, получившего травмы в районе пика Броненосец (хребет Восточный Саян).
- Спасатели обнаружили человека, оказали ему первую помощь и совместно со спасателями Бурятской поисково-спасательной службы приступили к транспортировке пострадавшего, - сообщили в БПСО.
Ночью 13 ноября в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии спасатели передали мужчину родственникам для дальнейшей доставки в медучреждение.