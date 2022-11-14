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13 ноября

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В Иркутске пьяный водитель сбил девушку на тротуаре и скрылся

В Иркутске пьяный водитель сбил девушку на тротуаре и скрылся
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Также автомобилист врезался во встречный автомобиль

Вечером 13 ноября на улице Жигулёвской в Иркутске произошёл наезд на пешехода, после которого водитель скрылся.

Водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 19-летнюю девушку. Затем он столкнулся с автомобилем «Ниссан Санни», который ехал во встречном направлении, и скрылся с места происшествия.


Сбитой девушке понадобилась помощь медиков.

- Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили скрывшегося на «Хонда Партнер» водителя и доставили в дежурную часть. Нарушителем оказался 37-летний местный житель, без водительского удостоверения, с явными признаками алкогольного опьянения, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

В отношении мужчины составлено несколько административных протоколов, в том числе за езду в нетрезвом виде. Кроме того, за оставление места ДТП мужчине грозит арест на срок до 15 суток.
ДТП

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