Суд обязал срочно убрать опасную свалку рядом с аэропортом Улан-Удэ





Несанкционированная свалка отходов находится в границах приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ. Она создаёт реальную угрозу безопасности полётов самолётов, ведь может привлечь большое количество птиц. Иск о ликвидации свалки недавно рассмотрел суд.- Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению генерального директора ООО «Байкал» в связи с захламлением приаэродромной территории. Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности полётов и природоохранного законодательства в границах 6 подзоны приаэродромной территории аэродрома, вблизи аэропорта Улан-Удэ «Байкал» расположена несанкционированная свалка отходов производства и потребления общей площадью более 130 кв. метров, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Транспортная прокуратура направила исковое заявление в Иволгинский районный суд с требованием обязать арендатора земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку.Суд иск удовлетворил в полном объёме. Скоро свалка должна быть ликвидирована.