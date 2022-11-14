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Суд обязал срочно убрать опасную свалку рядом с аэропортом Улан-Удэ

Суд обязал срочно убрать опасную свалку рядом с аэропортом Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Нелегальная свалка раскинулась на площади более 130 квадратов

Несанкционированная свалка отходов находится в границах приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ. Она создаёт реальную угрозу безопасности полётов самолётов, ведь может привлечь большое количество птиц. Иск о ликвидации свалки недавно рассмотрел суд.

- Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению генерального директора ООО «Байкал» в связи с захламлением приаэродромной территории. Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности полётов и природоохранного законодательства в границах 6 подзоны приаэродромной территории аэродрома, вблизи аэропорта Улан-Удэ «Байкал» расположена несанкционированная свалка отходов производства и потребления общей площадью более 130 кв. метров, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.


Транспортная прокуратура направила исковое заявление в Иволгинский районный суд с требованием обязать арендатора земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку.

Суд иск удовлетворил в полном объёме. Скоро свалка должна быть ликвидирована. 
свалка Аэропорт "Байкал"

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