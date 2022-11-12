В здании произошло возгорание
В субботу, 12 ноября, в Улан-Удэ произошло задымление на первом этаже городской поликлиники №4, что находится на улице Яковлева. Сообщение об этом днём поступило на центральный пункт пожарной связи.
- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытого горения не наблюдалось. Сотрудники поликлиники потушили очаг возгорания самостоятельно. В результате пожара повреждён натяжной потолок на площади 33 кв. метра, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Из-за инцидента из поликлиники эвакуировали 170 человек. Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрических сетей.
В Улан-Удэ из поликлиники эвакуировали 170 человек
Происшествия, Фото:
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