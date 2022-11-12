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В Улан-Удэ из поликлиники эвакуировали 170 человек

В Улан-Удэ из поликлиники эвакуировали 170 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В здании произошло возгорание

В субботу, 12 ноября, в Улан-Удэ произошло задымление на первом этаже городской поликлиники №4, что находится на улице Яковлева. Сообщение об этом днём поступило на центральный пункт пожарной связи.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытого горения не наблюдалось. Сотрудники поликлиники потушили очаг возгорания самостоятельно. В результате пожара повреждён натяжной потолок на площади 33 кв. метра, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Из-за инцидента из поликлиники эвакуировали 170 человек. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрических сетей. 
пожар

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