О ситуации рассказали в Бурятской таможне
В Бурятии в семь раз выросло количество нарушений валютного законодательства в 2022 году.
- С начала года выявлено невозвращение валютной выручки на сумму более 1,2 млрд рублей. За нарушения валютного законодательства возбуждено 241 дело об административных правонарушениях и одно уголовное дело, - сообщила пресс-служба Бурятской таможни.
Таможенники провели 78 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ. Большая часть проверок (82%) касалась экспортных сделок. Количество выявленных нарушений в 2022 году выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пришли к выводу таможенники.
В основном правонарушения связаны с невозвратом валютной выручки на счета уполномоченных российских банков за экспортируемые в Китай лесоматериалы. Наказание за нарушение валютного законодательства предусмотрено статьей 15.25 КоАП РФ. Экспортерам по результатам рассмотрения дел судом вынесены штрафные санкции на сумму 10,1 млн рублей.
Кроме этого, Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 193 УК РФ по факту невозвращения денежных средств в крупном размере (448,4 млн руб.), уплаченных нерезиденту за не ввезённые в Россию товары. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1 млн рублей. Сейчас проводится расследование.
В Бурятии в семь раз выросло число нарушений валютного законодательства
Происшествия, Фото:
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