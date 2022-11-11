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10 ноября

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Житель Бурятии спас куриц на пожаре

Житель Бурятии спас куриц на пожаре
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл из-за перекала трубы

За сутки в Бурятии произошло два пожара из-за перекала печи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

О первом возгорании стало известно ночью 10 ноября. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Ленина села Мухоршибирь. Там горели курятник и кровля постройки.

Открытый огонь пожарные ликвидировали за 15 минут. Курицы не пострадали, хозяин успел их вынести до прибытия пожарных.

Огнём повреждена крыша и потолочные перекрытия постройки на площади девять квадратных метров.



Второе возгорание произошло вечером того же дня на улице Ленина села Новая Брянь. Там загорелась кровля бревенчатого зимовья.

Для ликвидации открытого огня понадобилось 20 минут. Благодаря слаженной работе пожарных обрушения крыши и распространения огня на соседние постройки удалось избежать. Огнём повреждена кровля тепляка на площади 16 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной обоих пожаров послужил перекал дымоходной трубы.

пожар

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