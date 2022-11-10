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В Улан-Удэ на автомобиль упал металлический столб

В Улан-Удэ на автомобиль упал металлический столб
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
Водитель «родился в рубашке», рассказали очевидцы

Вечером 9 ноября в Улан-Удэ на автомобиль Nissan Avenir упал металлический столб. Инцидент произошёл возле остановки «ВАИ» на улице Дорожная.

Подробности рассказали аварийные комиссары в своём Telegram-канале «Кузов Салон». Установлено, что водитель Nissan двигался в сторону посёлка Солдатский. Столб, на котором висели дорожные знаки направления «Движение по полосам», рухнул прямо на капот, разбив лобовое стекло. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Водитель «Ниссана» родился в рубашке. Столб упал на капот, разбил лобовое стекло, движение парализовано! Кто будет платить за это? Чья ответственность? - возмущаются аварийные комиссары.

Столб тем вечером так и остался лежать прямо на проезжей части, парализовав движение на этом участке дороги. 

ДТП

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