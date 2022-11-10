В Улан-Удэ могут возбудить уголовное дело по новому стадиону

В прошлом году в 103 квартале Улан-Удэ появилось футбольное поле с беговой дорожкой. Первая очередь строительства стоила почти 54 млн рублей.
Общественники бьют тревогу, найдя на новом стадионе ряд строительных недочётов.
- Уже через шесть месяцев стадион начал «расклеиваться». Отслоился газон на футбольном поле. Появились проплешины. Из-за отсутствия предусмотренного проектом ограждения песок сыпется на беговые дорожки, - перечисляют активисты ОНФ в Бурятии, заявляя, что «стадион
разваливается буквально на глазах».
Представители ОНФ выяснили, что заложенные в проекте качественные материалы заменили на дешёвые аналоги. После вмешательства общественников прокуратура понудила чиновников начать претензионную работу с подрядчиком. Тогда-то и выяснилось, что был совершён подлог сертификата на искусственную траву, рассказали в ОНФ.
Материалы дела уже переданы в полицию. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».
- Хотелось бы, чтобы этот объект был показательным, и проверка тоже была показательной для региона, - подчеркнула руководитель регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким.