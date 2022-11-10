10 ноября

09 ноября

Популярное

В Улан-Удэ могут возбудить уголовное дело по новому стадиону

В Улан-Удэ могут возбудить уголовное дело по новому стадиону
Происшествия,  Фото:ОНФ в Бурятии
Спортивный объект уже начал «расклеиваться», бьют тревогу общественники

В прошлом году в 103 квартале Улан-Удэ появилось футбольное поле с беговой дорожкой. Первая очередь строительства стоила почти 54 млн рублей.

Общественники бьют тревогу, найдя на новом стадионе ряд строительных недочётов.

- Уже через шесть месяцев стадион начал «расклеиваться». Отслоился газон на футбольном поле. Появились проплешины. Из-за отсутствия предусмотренного проектом ограждения песок сыпется на беговые дорожки, - перечисляют активисты ОНФ в Бурятии, заявляя, что «стадион
разваливается буквально на глазах».




Представители ОНФ выяснили, что заложенные в проекте качественные материалы заменили на дешёвые аналоги. После вмешательства общественников прокуратура понудила чиновников начать претензионную работу с подрядчиком. Тогда-то и выяснилось, что был совершён подлог сертификата на искусственную траву, рассказали в ОНФ.

Материалы дела уже переданы в полицию. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».

- Хотелось бы, чтобы этот объект был показательным, и проверка тоже была показательной для региона, - подчеркнула руководитель регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким.
стадион ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Липовые инвесторы обманули забайкалку больше чем на два миллиона
Липовые инвесторы обманули забайкалку больше чем на два миллиона
Происшествия, 09.11.2022
Женщина отдала аферистам свои накопления и кредитные деньги
В Забайкалье на пожаре в пятиэтажке спасли людей из закрытой квартиры
В Забайкалье на пожаре в пятиэтажке спасли людей из закрытой квартиры
Происшествия, 09.11.2022
Мужчина получил ожоги, а женщина – отравление угарным газом
Экскаваторщик оставил часть Улан-Удэ без света
Экскаваторщик оставил часть Улан-Удэ без света
Происшествия, 09.11.2022
Второй раз за сутки происходит «вредительство»
В Иркутской области доверчивая женщина отдала мошенникам почти 150 тысяч
Происшествия, 09.11.2022
Телефонные аферисты сказали, что на неё хотят оформить кредит
Житель Бурятии обокрал захмелевшую бывшую коллегу
Житель Бурятии обокрал захмелевшую бывшую коллегу
Происшествия, 09.11.2022
Полицейские раскрыли кражу со счёта
Пенсионерка из Забайкалья отдала мошенникам более двух миллионов
Пенсионерка из Забайкалья отдала мошенникам более двух миллионов
Происшествия, 09.11.2022
60-летнюю женщину убедили вложиться якобы в газовую отрасль
На Байкале заметили пару раненых косуль
На Байкале заметили пару раненых косуль
Происшествия, 09.11.2022
Следы крови животных обнаружили также на острых наконечниках забора
В Улан-Удэ молодой сотрудник ЧОПа погиб на подпольных боях
В Улан-Удэ молодой сотрудник ЧОПа погиб на подпольных боях
Происшествия, 09.11.2022
Начальник погибшего сотрудника частного охранного предприятия арестован  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^