Возгорание случилось ночью
Ночью 9 ноября пожарным поступило сообщение о возгорании на территории горнодобывающего предприятия в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии. Пожар произошёл в бытовом помещении.
- Когда пожарные прибыли на место, в бытовом помещении наблюдалось сильное задымление. Работники предприятия самостоятельно тушили пожар с помощью огнетушителей и воды. 17 минут понадобилось пожарным для ликвидации открытого огня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огнём оказались повреждены стены и потолок, а также кабинки для хранения одежды.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.
Специалисты напоминают, что использование дополнительных бытовых электроприборов многократно увеличивает нагрузку на электросеть. Это может привести к перегрузке и короткому замыканию в местах соединения проводов, и возгоранию ветхих проводов.
- Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания, - подчёркивают специалисты.
В Бурятии произошёл пожар на горнодобывающем предприятии
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