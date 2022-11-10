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В Бурятии произошёл пожар на горнодобывающем предприятии

В Бурятии произошёл пожар на горнодобывающем предприятии
Происшествия, 
Возгорание случилось ночью

Ночью 9 ноября пожарным поступило сообщение о возгорании на территории горнодобывающего предприятия в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии. Пожар произошёл в бытовом помещении.

- Когда пожарные прибыли на место, в бытовом помещении наблюдалось сильное задымление. Работники предприятия самостоятельно тушили пожар с помощью огнетушителей и воды. 17 минут понадобилось пожарным для ликвидации открытого огня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огнём оказались повреждены стены и потолок, а также кабинки для хранения одежды.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.

Специалисты напоминают, что использование дополнительных бытовых электроприборов многократно увеличивает нагрузку на электросеть. Это может привести к перегрузке и короткому замыканию в местах соединения проводов, и возгоранию ветхих проводов.

- Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания, - подчёркивают специалисты.

пожар

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