Пассажиры на остановках заметно нервничают
Сегодня в шестом часу вечера в центре Улан-Удэ пассажиры столкнулись с проблемой с движением трамваев.
- Трамваи на остановке «Советская» едут без номеров, на них написано «Трамвай следует по изменённому маршруту». Пассажиры нервничают, непонятно, куда едет тот или иной вагон. Многие сильно возмущаются, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Как выяснилось, в городе оказалось частично закрыто движение трамваев.
- Закрыто движение с Элеватора в сторону «Октября» и с кольца в 20а квартале на Новый мост. Нет электроэнергии, причина выясняется, - сообщает МУП «Управление трамвая».
В 17.19 часов энергетики, в свою очередь, сообщили о произошедшем аварийном отключении электроэнергии. «Отключение в районе ПВЗ: ул. Комсомольская, Буйко, Октябрьская, Лимонова, посёлке Орешково: ул. Целинная, Юннатов, Уссурийская, Гвардейская», - говорится в сообщении.
Точное время восстановления электроэнергии пока неизвестно.
В Улан-Удэ отключение света повлияло на движение трамваев
Происшествия, Фото:
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