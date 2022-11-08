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В Улан-Удэ отключение света повлияло на движение трамваев

В Улан-Удэ отключение света повлияло на движение трамваев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиры на остановках заметно нервничают

Сегодня в шестом часу вечера в центре Улан-Удэ пассажиры столкнулись с проблемой с движением трамваев.

- Трамваи на остановке «Советская» едут без номеров, на них написано «Трамвай следует по изменённому маршруту». Пассажиры нервничают, непонятно, куда едет тот или иной вагон. Многие сильно возмущаются, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Как выяснилось, в городе оказалось частично закрыто движение трамваев.

- Закрыто движение с Элеватора в сторону «Октября» и с кольца в 20а квартале на Новый мост. Нет электроэнергии, причина выясняется, - сообщает МУП «Управление трамвая».

В 17.19 часов энергетики, в свою очередь, сообщили о произошедшем аварийном отключении электроэнергии. «Отключение в районе ПВЗ: ул. Комсомольская, Буйко, Октябрьская, Лимонова, посёлке Орешково: ул. Целинная, Юннатов, Уссурийская, Гвардейская», - говорится в сообщении.

Точное время восстановления электроэнергии пока неизвестно.

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