Погибла 77-летняя женщина
Вечером 7 ноября в городе Бирюсинск Иркутской области в результате наезда автомобиля погибла 77-летняя пенсионерка. Она попала под колёса «ВАЗа», переходя дорогу в неположенном месте.
После ДТП водитель отечественного автомобиля скрылся с места.
Сбитая женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.
- Сотрудники ГИБДД в кратчайшие сроки установили личность и доставили в дежурную часть мужчину, причастного к ДТП. Нарушителем оказался 28-летний местный житель, не имеющий права управления, ранее неоднократно привлечённый к ответственности за нетрезвое вождение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Иркутской области водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и скрылся
Происшествия, Фото:
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