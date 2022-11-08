В Иркутской области водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Погибла 77-летняя женщина



Вечером 7 ноября в городе Бирюсинск Иркутской области в результате наезда автомобиля погибла 77-летняя пенсионерка. Она попала под колёса «ВАЗа», переходя дорогу в неположенном месте.



После ДТП водитель отечественного автомобиля скрылся с места.



Сбитая женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.



- Сотрудники ГИБДД в кратчайшие сроки установили личность и доставили в дежурную часть мужчину, причастного к ДТП. Нарушителем оказался 28-летний местный житель, не имеющий права управления, ранее неоднократно привлечённый к ответственности за нетрезвое вождение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



