Игорный клуб проработал три года
В городе Тайшет задержан 56-летний местный житель, организовавший нелегальный игорный бизнес на привокзальной площади.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору».
- По версии следствия, в июле 2019 года в помещении, расположенном на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Тайшет, мужчина организовал азартные игры, проводимые с использованием компьютерного оборудования и Интернета. Действуя незаконно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, организатор и его подельники осуществляли незаконную деятельность на протяжении трёх лет, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Сейчас заведение закрыто, организатору избрана мера пресечения. Следователи и полицейские устанавливают, кто ещё причастен к ведению незаконной игорной деятельности.
В Иркутской области задержали организатора игорного заведения
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