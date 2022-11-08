В Иркутской области задержали организатора игорного заведения

Игорный клуб проработал три года



В городе Тайшет задержан 56-летний местный житель, организовавший нелегальный игорный бизнес на привокзальной площади.



Мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору».



- По версии следствия, в июле 2019 года в помещении, расположенном на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Тайшет, мужчина организовал азартные игры, проводимые с использованием компьютерного оборудования и Интернета. Действуя незаконно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, организатор и его подельники осуществляли незаконную деятельность на протяжении трёх лет, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Сейчас заведение закрыто, организатору избрана мера пресечения. Следователи и полицейские устанавливают, кто ещё причастен к ведению незаконной игорной деятельности.



