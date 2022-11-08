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В Иркутской области задержали организатора игорного заведения

Происшествия, 
Игорный клуб проработал три года

В городе Тайшет задержан 56-летний местный житель, организовавший нелегальный игорный бизнес на привокзальной площади.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

- По версии следствия, в июле 2019 года в помещении, расположенном на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Тайшет, мужчина организовал азартные игры, проводимые с использованием компьютерного оборудования и Интернета. Действуя незаконно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, организатор и его подельники осуществляли незаконную деятельность на протяжении трёх лет, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Сейчас заведение закрыто, организатору избрана мера пресечения. Следователи и полицейские устанавливают, кто ещё причастен к ведению незаконной игорной деятельности.

игорный бизнес

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