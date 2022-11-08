В Улан-Удэ на базе сгорели запчасти и автомобиль

Днём 8 ноября произошёл пожар на базе, расположенной на улице 3-я Транспортная в Улан-Удэ.
Видео полыхающих автозапчастей появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». «Пожар на Кирзаводе. По словам очевидцев, горит склад тракторных запчастей», - говорится в сообщении.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, в свою очередь, сообщили, что для тушения на место были направлены расчёты четырёх пожарно-спасательных частей. Всего в тушении участвовали 24 пожарных и пять единиц техники.
На момент прибытия первого подразделения горел старый автомобиль и запчасти. Существовала угроза кровли крыши.
Чуть более 15 минут потребовалось для локализации возгорания на площади 50 квадратных метров. Полностью огонь был потушен через пять минут.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ произошёл крупный пожар на улице Гоголя – торговые киоски сгорели на площади 300 кв. метров.