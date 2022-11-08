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Читинец с помощью эвакуатора украл гараж

Читинец с помощью эвакуатора украл гараж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чужой гараж вор перекрасил

В дежурную часть отдела полиции в Чите поступило сообщение о краже металлического гаража со двора многоквартирного дома. Владелец оценил конструкцию в 160 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу. Сперва установили водителя эвакуатора, который вывез гараж. Мужчина пояснил, что был нанят для оказания услуги грузоперевозки.

- В ходе дальнейших розыскных мероприятий удалось установить злоумышленника. От него получены признательные показания. Установлено, что 33-летний подозреваемый с помощью эвакуатора перевёз металлоконструкцию к себе на дачный участок. Несмотря на то, что злоумышленник перекрасил гараж в другой цвет, потерпевший опознал свой металлический бокс, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный гараж изъят и возвращён законному владельцу.

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