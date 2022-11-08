В Братске погибла женщина, переходившая дорогу не по «зебре»

Вечером 7 ноября в Центральном районе Братска насмерть сбили 46-летнюю женщину.- Около 19 часов напротив центрального рынка на улице Мира 38-летний водитель «Тойоты Саксид» совершил наезд на пешехода, переходящего автодорогу в неположенном месте. В ходе ДТП 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу, где скончалась, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.