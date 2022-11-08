08 ноября

07 ноября

Популярное

В Чите работник СТО угнал «Инфинити»

В Чите работник СТО угнал «Инфинити»
Происшествия, 
Мужчина решил съездить на чужой машине по своим делам

В полицию с сообщением об угоне автомобиля «Инфинити» обратился 38-летний житель Читы. Мужчина оставил свой автомобиль на станции технического обслуживания, после чего ушёл из мастерской. Вернувшись спустя некоторое время, своего автомобиля стоимостью около миллиона рублей, потерпевший уже не обнаружил. Мужчина сразу обратился в полицию.

Наружным нарядам полиции была передана ориентировка с приметами автомобиля. Во время патрулирования улиц сотрудники экипажа ППС задержали автомобиль, подходящий под описание из ориентировки. А водителя автомобиля доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что угонщиком был работник СТО. Мужчина решил воспользоваться чужим авто и съездить по своим делам. Однако, к несчастью незадачливого угонщика, законный владелец машины вернулся раньше срока.

- В настоящее время в отношении ранее неоднократно судимого жителя Читы 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль возвращён законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 
угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите работник СТО угнал «Инфинити»
В Чите работник СТО угнал «Инфинити»
Происшествия, 08.11.2022
Мужчина решил съездить на чужой машине по своим делам
В Иркутске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей
В Иркутске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей
Происшествия, 08.11.2022
Водители не выбрали безопасную дистанцию
В Улан-Удэ киоски сгорели на площади 300 кв. метров
В Улан-Удэ киоски сгорели на площади 300 кв. метров
Происшествия, 08.11.2022
Установлена предварительная причина крупного утреннего пожара
В Улан-Удэ сгорели несколько киосков
В Улан-Удэ сгорели несколько киосков
Происшествия, 08.11.2022
Пожар произошёл неподалёку от школы №9
Отрезавшие палец и убившие парня жители Бурятии предстанут перед судом
Отрезавшие палец и убившие парня жители Бурятии предстанут перед судом
Происшествия, 08.11.2022
Тело убитого напарники сбросили в выгребную яму 
Житель Бурятии стал жертвой мошенников, продавая «Волгу»
Житель Бурятии стал жертвой мошенников, продавая «Волгу»
Происшествия, 07.11.2022
Мужчина поверил, что звонивший хочет купить авто
В Иркутске сорвался лифт с пассажирами
В Иркутске сорвался лифт с пассажирами
Происшествия, 07.11.2022
В кабине находились двое взрослых и ребёнок
Житель Бурятии перерезал горло сожительнице
Житель Бурятии перерезал горло сожительнице
Происшествия, 07.11.2022
Мужчина опомнился, когда уже было слишком поздно
В Улан-Удэ росгвардейцы спасли детей на пожаре
В Улан-Удэ росгвардейцы спасли детей на пожаре
Происшествия, 07.11.2022
Сотрудники даже возвращались в квартиру, чтобы принести детям обувь
«Минирование» судов в Улан-Удэ не подтвердилось
«Минирование» судов в Улан-Удэ не подтвердилось
Происшествия, 07.11.2022
Взрывотехники Росгвардии осмотрели объекты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^