В Чите работник СТО угнал «Инфинити»

Мужчина решил съездить на чужой машине по своим делам



В полицию с сообщением об угоне автомобиля «Инфинити» обратился 38-летний житель Читы. Мужчина оставил свой автомобиль на станции технического обслуживания, после чего ушёл из мастерской. Вернувшись спустя некоторое время, своего автомобиля стоимостью около миллиона рублей, потерпевший уже не обнаружил. Мужчина сразу обратился в полицию.



Наружным нарядам полиции была передана ориентировка с приметами автомобиля. Во время патрулирования улиц сотрудники экипажа ППС задержали автомобиль, подходящий под описание из ориентировки. А водителя автомобиля доставили в отдел полиции.



Выяснилось, что угонщиком был работник СТО. Мужчина решил воспользоваться чужим авто и съездить по своим делам. Однако, к несчастью незадачливого угонщика, законный владелец машины вернулся раньше срока.



- В настоящее время в отношении ранее неоднократно судимого жителя Читы 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль возвращён законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

