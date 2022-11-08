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В Забайкалье осудили браконьера, застрелившего краснокнижного дзерена

В Забайкалье осудили браконьера, застрелившего краснокнижного дзерена
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб оценён в 220 тысяч рублей

30-летний житель Забайкальского края, застреливший краснокнижную монгольскую антилопу (дзерен), предстал перед судом. Он признан виновным по статьям «Незаконная охота» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

В начале марта мужчина в местности Малый Цохор, недалеко от села Могойтуй Акшинского района, застрелил одну особь дикой антилопы дзерен из самодельного огнестрельного оружия. Браконьера поймали на месте сотрудники региональной Госохотслужбы, когда мужчина разделывал тушу.

Ущерб, причинённый окружающей среде, превысил 220 тысяч рублей, который браконьер возместил в полном объёме в ходе дознания.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Изъятые огнестрельное оружие и боеприпасы переданы в региональное управление Росгвардии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Справка:

Монгольская антилопа (дзерен) занесена в Красную книгу РФ, и охота на неё запрещена. После практически полного истребления на территории России популяция антилоп начала восстанавливаться лишь в начале 21 века. 
браконьерство дзерены

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