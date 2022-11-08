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В Улан-Удэ сгорели несколько киосков

В Улан-Удэ сгорели несколько киосков
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Пожар произошёл неподалёку от школы №9

Утром 8 ноября в Улан-Удэ полыхали киоски, видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Крупный пожар произошёл неподалёку от школы №9 по улице Тарбагатайская.

Огнём была охвачена общая крыша, также уничтожены помещения. Скорее всего, восстановлению торговые точки уже не подлежат.

 
Что послужило причиной возгорания, на данный момент устанавливается.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал Daily», что пожар уже ликвидирован. Сейчас выясняются подробности произошедшего, более подробная информация появится чуть позже.
пожар

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