В Улан-Удэ сгорели несколько киосков

Пожар произошёл неподалёку от школы №9
Утром 8 ноября в Улан-Удэ полыхали киоски, видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Крупный пожар произошёл неподалёку от школы №9 по улице Тарбагатайская.
Огнём была охвачена общая крыша, также уничтожены помещения. Скорее всего, восстановлению торговые точки уже не подлежат.
Что послужило причиной возгорания, на данный момент устанавливается.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал Daily», что пожар уже ликвидирован. Сейчас выясняются подробности произошедшего, более подробная информация появится чуть позже.
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