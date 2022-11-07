Мужчина поверил, что звонивший хочет купить авто
60-летний мужчина из Северобайкальска разместил на популярном сайте объявление о продаже своей «Волги» по цене 200 тысяч рублей и указал свой сотовый. Позвонивший ему «потенциальный покупатель» сообщил о своем желании приобрести машину. Однако заявил, что сейчас не в городе, но готов внести предоплату, «застолбив» авто за собой.
Покупатель попросил продавца продиктовать ему номер банковской карты, после чего перевёл предоплату в размере 60 тысяч рублей. И сразу после этого, не прекращая разговор, попросил озвучить направленный продавцу смс-код. Потерявший бдительность мужчина выполнил его просьбу.
После разговора он обнаружил списание со своих счетов 188 тысяч рублей. Попытки связаться с «покупателем» результата не принесли: номер оказался недоступен.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии стал жертвой мошенников, продавая «Волгу»
Происшествия, Фото:
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