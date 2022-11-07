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В Иркутске пьяный мужчина, которого выгнали жильцы, поджёг дом

В Иркутске пьяный мужчина, которого выгнали жильцы, поджёг дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Из горящего дома спасли пятерых человек

Ночью 6 ноября в Иркутске загорелся одноэтажный деревянный многоквартирный жилой дом на улице Камская. В поджоге подозревают неизвестного пьяного мужчину.

К месту были направлены пять единиц техники и 24 пожарных. На момент прибытия первого подразделения горела хозяйственная постройка, вплотную пристроенная к дому, а также кровля и стена жилого строения.


Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Ещё пять были спасены пожарными.

- Благодаря своевременному вызову пожарных подразделений и грамотным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки остановить огонь и избежать трагедии, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Иркутска Виталий Тряпичкин.


На тушение открытого огня пожарным потребовалось чуть больше получаса. В результате пожара повреждены кровля и стена дома на площади 50 квадратных метров, хозяйственная постройка уничтожена на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет.

В случившемся подозревают неизвестного пьяного мужчину, который пытался проникнуть в дом. Проводится доследственная проверка.

- Пожар начался от подсобного помещения, которое было вплотную пристроено к дому. Как пояснили жители дома, около часа ночи неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии пытался проникнуть в дом. Его прогнали, однако через несколько минут соседи услышали шум во дворе и увидели яркую вспышку. Выбежав на улицу, они обнаружили, что горит постройка, и вызвали пожарных. Занесение открытого источника зажигания является основной причиной пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.


пожар Поджог

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