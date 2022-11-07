Мужчина опомнился, когда уже было слишком поздно
В Кижингинском районе Бурятии днём 4 ноября была убита 46-летняя женщина, жительница села Чесан. Установлено, что на неё напал 50-летний сожитель. Во время пьяной ссоры он буквально перерезал ей горло.
- По данным следствия, с утра обвиняемый вместе с сожительницей у себя дома употребляли спиртные напитки. Около полудня на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. Мужчина схватил со стола кухонный нож и нанёс им несколько ударов в шею сожительницы. Затем опомнился и попытался оказать помощь, но причинённые им ранения оказались опасными для жизни, и вскоре потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Прибывший сельский фельдшер смог лишь констатировать смерть женщины, после чего вызвал сотрудников правоохранительных органов. Мужчина до приезда следственно-оперативной группы скрыться не пытался и оставался на месте.
На допросе он также дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии перерезал горло сожительнице
Происшествия, Фото:
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