07 ноября

06 ноября

Популярное

Житель Бурятии перерезал горло сожительнице

Житель Бурятии перерезал горло сожительнице
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина опомнился, когда уже было слишком поздно

В Кижингинском районе Бурятии днём 4 ноября была убита 46-летняя женщина, жительница села Чесан. Установлено, что на неё напал 50-летний сожитель. Во время пьяной ссоры он буквально перерезал ей горло.

- По данным следствия, с утра обвиняемый вместе с сожительницей у себя дома употребляли спиртные напитки. Около полудня на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. Мужчина схватил со стола кухонный нож и нанёс им несколько ударов в шею сожительницы. Затем опомнился и попытался оказать помощь, но причинённые им ранения оказались опасными для жизни, и вскоре потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Прибывший сельский фельдшер смог лишь констатировать смерть женщины, после чего вызвал сотрудников правоохранительных органов. Мужчина до приезда следственно-оперативной группы скрыться не пытался и оставался на месте.

На допросе он также дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии перерезал горло сожительнице
Житель Бурятии перерезал горло сожительнице
Происшествия, 07.11.2022
Мужчина опомнился, когда уже было слишком поздно
В Улан-Удэ росгвардейцы спасли детей на пожаре
В Улан-Удэ росгвардейцы спасли детей на пожаре
Происшествия, 07.11.2022
Сотрудники даже возвращались в квартиру, чтобы принести детям обувь
«Минирование» судов в Улан-Удэ не подтвердилось
«Минирование» судов в Улан-Удэ не подтвердилось
Происшествия, 07.11.2022
Взрывотехники Росгвардии осмотрели объекты
В Бурятии за два дня опрокинулись три автомобиля
В Бурятии за два дня опрокинулись три автомобиля
Происшествия, 07.11.2022
В праздничные выходные произошёл всплеск ДТП с пострадавшими
В Бурятии насмерть сбили 50-летнего пешехода
В Бурятии насмерть сбили 50-летнего пешехода
Происшествия, 07.11.2022
Наезд произошёл на неосвещённом участке дороги
В Забайкалье обвиняемый пытался пронести в СИЗО наркотики
В Забайкалье обвиняемый пытался пронести в СИЗО наркотики
Происшествия, 07.11.2022
Молодой человек спрятал свёрток ухищрённым способом
В Улан-Удэ «заминировали» три суда
В Улан-Удэ «заминировали» три суда
Происшествия, 07.11.2022
На месте работают сотрудники спецслужб
Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Происшествия, 07.11.2022
Мужчины рассчитывались найденной картой в магазине 
Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой
Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой
Происшествия, 07.11.2022
Молодой человек убил пенсионера и угрожал расправой его сожительнице
Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Происшествия, 06.11.2022
Мужчина сам сдался правоохранительным органам
В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
Происшествия, 06.11.2022
Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём
В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди
В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди
Происшествия, 06.11.2022
Травмы получили пассажиры иномарки, медицинские работники бригады скорой помощи и её водитель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^