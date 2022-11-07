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В Улан-Удэ росгвардейцы спасли детей на пожаре

В Улан-Удэ росгвардейцы спасли детей на пожаре
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники даже возвращались в квартиру, чтобы принести детям обувь

В Улан-Удэ стали известны подробности пожара в пятиэтажном доме на улице Буйко, который произошёл поздним вечером 5 ноября. Как сообщал «Байкал-Daily», всего было спасено 15 жильцов.

Как выяснилось, одними из первых на место прибыли росгвардейцы. Так как подъезд был окутан дымом, сотрудники сразу же приступили к эвакуации жильцов пятиэтажного дома.

Сотрудники двух групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии стучались в квартиры и помогали жильцам выйти. Из квартир на верхних этажах росгвардейцы вывели детей, возрастом от 5 до 12 лет, и посадили их в патрульный автомобиль.

- Подъезд был окутан дымом. Мы с напарником несколько раз заходили, сначала детей вывели, потом вернулись, чтобы принести им обувь – холодно же, а они в домашнем. В той квартире горел диван, мы пытались затушить его, набирали воду в соседней квартире, - рассказал старший группы задержания.

Также росгвардейцы выставили оцепление потенциально опасной территории и обеспечивали охрану общественного порядка в районе места ЧП.

- Благодаря слаженной работе всех оперативных служб удалось ликвидировать возгорание, никто не пострадал, - отметили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
пожар Росгвардия

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