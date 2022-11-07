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Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты

Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчины рассчитывались найденной картой в магазине

Два жителя села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии, один их которых ранее судим, признаны виновными в краже с банковского счёта.

В суде установлено, что в мае один из осуждённых нашёл на улице банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он приобрёл в магазине спиртное и продукты. В ходе совместного распития алкоголя второй осуждённый также воспользовался найденной картой, купив дополнительно продукты и спиртное. Владелец карты, обнаружив списание шести тысяч рублей, заблокировал её.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя ранее судимому виновному назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому виновному – в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговоры вступили в законную силу.

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