Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты

Мужчины рассчитывались найденной картой в магазине



Два жителя села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии, один их которых ранее судим, признаны виновными в краже с банковского счёта.



В суде установлено, что в мае один из осуждённых нашёл на улице банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он приобрёл в магазине спиртное и продукты. В ходе совместного распития алкоголя второй осуждённый также воспользовался найденной картой, купив дополнительно продукты и спиртное. Владелец карты, обнаружив списание шести тысяч рублей, заблокировал её.



- Суд с учётом позиции государственного обвинителя ранее судимому виновному назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому виновному – в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговоры вступили в законную силу.



