Мужчины рассчитывались найденной картой в магазине
Два жителя села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии, один их которых ранее судим, признаны виновными в краже с банковского счёта.
В суде установлено, что в мае один из осуждённых нашёл на улице банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он приобрёл в магазине спиртное и продукты. В ходе совместного распития алкоголя второй осуждённый также воспользовался найденной картой, купив дополнительно продукты и спиртное. Владелец карты, обнаружив списание шести тысяч рублей, заблокировал её.
- Суд с учётом позиции государственного обвинителя ранее судимому виновному назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому виновному – в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговоры вступили в законную силу.
Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Происшествия, Фото:
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